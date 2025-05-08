İngiltere İle Anlaşma Duyuruldu!

TRUMP’IN YENİ GÜMRÜK ANLAŞMASI

Çin ile ticaret savaşı başlatan Donald Trump, ilişkilerini güçlendirecek yeni müttefikler arıyor. Bu çerçevede ‘çok önemli bir şey’ duyuracağını belirten Trump, İngiltere yönetimi ile geniş kapsamlı bir gümrük anlaşmasına varıldığını açıkladı. Trump, bu anlaşmayı ‘çığır açıcı’ olarak nitelendirdi.

İLK BÜYÜK MUTABAKAT

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık arasında imzalanan yeni anlaşmanın “ilk büyük mutabakat” olduğunu vurguladı. Anlaşmanın iki ülke arasındaki dostane ilişkileri uzun vadede daha da sağlamlaştırırken, Trump metni “kapsayıcı ve stratejik bir iş birliği adımı” olarak tanımladı. Ayrıca, masada bulunan birçok yeni anlaşmanın da yakın gelecekte kamuoyuna açıklanacağını ifade ederek, diplomatik temasların hız kesmeden sürdüğüne dikkat çekti.