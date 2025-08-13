İngiltere, Pornografi Erişimini Sınırladı

PORNOGRAFİK İÇERİKLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

25 Temmuz’da İngiltere’de yürürlüğe giren Online Safety Act kapsamında, pornografik içerik barındıran sitelerin tüm kullanıcıların 18 yaşından büyük olduğunu kanıtlamasını zorunlu kılıyor. Kullanıcıların kimlik belgeyi yüklemeleri, kredi kartı bilgisi vermeleri ya da yüz tanıma sistemi ile yaşlarını doğrulamaları bekleniyor. Web analiz şirketi Similarweb’in verilerine göre, Pornhub’ın İngiltere’den aldığı trafik 24 Temmuz ile 8 Ağustos arasında yüzde 47 azalmış durumda. Temmuz ayında günlük ortalama ziyaretçi sayısı 3,2 milyondan, ağustosun ilk dokuz gününde 2 milyona düşmüş.

VPN KULLANIMINDA BELİRGİN ARTIŞ

Trafikteki düşüşün bir kısmının, düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle İngiltere’de sanal özel ağ (VPN) kullanımındaki artışla ilişkili olduğu düşünülüyor. VPN uygulamaları, App Store’da en üst sıralara çıkarken, bazı hizmet sağlayıcılar bu dönemde kullanımın 10 kat arttığını belirtmiş. VPN kullanan bireyler, sitelere başka bir ülkeden erişim sağlıyormuş gibi göründükleri için trafik istatistiklerine dahil edilmiyor. Ofcom, büyük sitelerin düzenlemeye uyum sağladığını ve bu siteler arasında Pornhub’ın da bulunduğunu açıkladı. Ancak birçok platform, yaş doğrulama sistemlerini son tarihten hemen önce devreye soktu.

Yeni düzenleme, yalnızca çocukların pornografik içeriklere erişimini değil, aynı zamanda zararlı içeriklere, örneğin kendine zarar verme, yeme bozukluğu ve intihar gibi konulara erişimini engellemeyi amaçlıyor. Ofcom’un verilerine göre, İngiltere’de 8-14 yaş arası çocukların yüzde 8’i, 13-14 yaş aralığında bulunan erkek çocukların ise yüzde 19’u son bir ay içinde pornografik siteleri ziyaret etmiş. Temmuzdan ağustosa kadar, İngiltere’den en büyük 90 yetişkin sitesi için yapılan toplam ziyaretler yüzde 23 oranında düşüş göstermiş. Ofcom, yasanın etkilerini ve bazı sitelerin gerekli önlemleri alıp almadığını incelemeye başlamış.