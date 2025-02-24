İngiltere Rusya’ya Yaptırım Kararı Aldı

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI ÜÇÜNCÜ YILINDA

Modern dünyanın en büyük savaşlarından biri olan Ukrayna-Rusya savaşı, üçüncü yılına girdi. Bu savaş, iki ülke arasında büyük bir krize yol açarken, dünya liderleri arasında da gerilim yarattı. ABD önderliğinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen barış müzakereleri, Avrupalı liderlerin ve Ukrayna’nın davet edilmemesi nedeniyle tepkilere neden oldu.

İNGİLTERE’NİN YAPTIRIM KARARI

Müzakere masasında yer almayan İngiltere, Rusya’nın hala Ukrayna’ya saldırmasına tepki göstererek, Rusya için yeni bir yaptırım kararı aldı. Kararın detayları kamuoyuna açıklandı. İngiltere Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamada, yeni yaptırımların, Rusya’nın savaş ekonomisini destekleyen mali kaynakları, Kremlin yanlısı oligarkları ve Rus ordusunun tedarik zincirlerini hedef aldığı belirtildi. Yapılan bu yaptırımların, Rusya’nın askeri gücünü zayıflatmayı ve Ukrayna’yı barışa en güçlü şekilde ulaştırmayı amaçladığı ifade edildi.

13 RUS KURULUŞUNA YAPTIRIM

Açıklamada, yaptırımlardan etkilenecek olan 13 Rus kuruluşuna yer verildi. Bu kuruluşlar arasında, Rus ordusuna hem askeri hem de sivil amaçlarla malzeme sağlayan üçüncü ülkelerdeki şirketler ile Kuzey Kore’den Rusya’ya asker gönderdiği iddia edilen üst düzey isimler bulunuyor. Ayrıca, Avrupa teknolojisini Rusya’ya aktardığı öne sürülen kuruluşlar da yaptırımlara tabi tutulacak. Yaptırımlar, Rusya’nın en önemli finansal kaynağı olan enerji gelirlerini de hedef alıyor. İngiltere, Rus petrolünü taşıyan 40 gemilik gölge filoyu daha yaptırım listesine ekleyerek toplam 133 Rus petrol tankerini yaptırımlarla karşı karşıya bıraktı.

KIRGIZİSTANLI BANKA DA YAPTIRIM LİSTESİNE GİRDİ

Kremlin’e yakın 14 oligark da yaptırım kapsamına alındı ve bunlar arasında, 2,2 milyar sterlinlik servetiyle Rusya’nın zengin iş insanlarından Roman Trotsenko yer aldı. Ayrıca, ilk kez yeni yetkiler kullanılarak, Rusya’nın savaş ekonomisini destekleyen yabancı finans kuruluşları da yaptırımlara dahil edildi. Bu bağlamda, Kırgızistan merkezli OJSC Keremet Bank da yaptırım listesine alındı.

EN BÜYÜK YAPTIRIM PAKETİ AÇIKLANDI

İngiltere’nin, Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceği belirtildi. Yaptırımların, Rusya’nın savaş kapasitesini zayıflatmayı ve Avrupa’nın güvenliğini artırmayı hedeflediği ifade edildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Son 3 yılın en büyük yaptırım paketiyle Ukrayna’ya olan bağlılığımızı vurguluyoruz. Kesilen her askeri tedarik hattı, bloke edilen her ruble ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in saldırganlığının açığa çıkmasını sağlayan her unsur, adil ve kalıcı barışa, İngiltere’de güvenlik ve refaha doğru atılmış bir adımdır.” dedi.

UKRAYNA’YA DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİMİZİ BELİRTTİ

Kalıcı barışın güçle elde edilebileceğini vurgulayan Lammy, “Bu nedenle Ukrayna’yı mümkün olan en güçlü hale getirmeye odaklandık. Dünya, Putin’in tam ölçekli işgalinin dördüncü yılına girdiği korkunç dönüm noktasına işaret ederken, ortak güvenliğimiz için verdikleri mücadelede Ukrayna’ya sırtımızı dönemeyiz ve dönmeyeceğiz.” diye değerlendirmede bulundu.