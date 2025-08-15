İngiltere: Trump-Putin Görüşmesi Umut Veriyor

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, bugün gerçekleşecek Trump ve Putin görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Healey, savaşların nihayetinde yalnızca diplomasi ile sona erdirilebileceğine dikkat çekerek, toplantıdan umutlu olduğunu belirtti. Ayrıca, bu görüşmenin, olası bir dizi görüşmeden yalnızca biri olduğunu ifade etti.

İLK ADIM ÖNEMLİ

Bakan Healey, “Zirveden umutlu olduğunuzu söylüyorsunuz fakat beklentileriniz neler? Bugün barış yolunda gerçek ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt verirken, “Görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz, ancak önemli olan, bunun herhangi bir müzakerede atılan ilk adım olması” dedi. Healey, Ukrayna ile ilgili kararların mutlaka Ukrayna ile birlikte alınması gerektiğini vurguladı ve “Ukrayna olmadan bu kararlar alınamaz. Müzerelerin gerçekleşmesi için önemli olan, diplomasiye alan açan tam ateşkesin sağlanmasıdır” ifadesinde bulundu. Bu durumun müzakerelere zemin hazırladığını ve çatışmanın sona ermesini sağladığını belirtti.

KÜRESEL MESELELER GÖRÜŞÜLECEK

Trump ve Putin arasındaki görüşmenin yerel saatle 11.00 civarında başlaması planlanıyor. Görüşmede, özellikle Ukrayna krizinin çözümü hakkında önemli konuların ele alınmasının yanı sıra, iki ülke arasındaki ilişkiler ve diğer bölgesel ile uluslararası meselelerin de tartışılması bekleniyor. Görüşmenin ardından iki liderin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi de programda bulunuyor.