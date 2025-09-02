“İngiltere Yabancı Öğrencileri Sınır Dışı Edecek!”

YABANCI ÖĞRENCİLERİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İngiltere İçişleri Bakanlığı, vize süreleri dolmuş olan yabancı öğrencilerin ülkede kalmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu. İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bazı yabancı öğrencilerin ülkelerinde meydana gelen değişikliklere rağmen iltica talebinde bulunduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini belirtti. Cooper, “Gerekli desteği gerçek mültecilere sağlayacağız fakat durum değişmemişse öğrencilerin eğitim bitiminde iltica başvurusu yapmaması gerekir” şeklinde konuştu.

KALMAYA DEVAM EDENLER İÇİN HATIRLATMA

İçişleri Bakanlığı’nın 10 bin uluslararası öğrenciye, vizelerinin sona ermek üzere olduğu hakkında uyarı mesajı gönderdiği bildirildi. Bu mesajda ise, “Eğer geçerli bir kalış hakkınız yoksa ülkeyi terk etmelisiniz. Etmezseniz sınır dışı edileceksiniz” ifadeleri kullanıldı. Bu durum, ülkede kalan yabancı öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli bir konuyu gündeme getiriyor.