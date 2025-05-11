İngiltere, Yeni Göç Planı Açıklıyor

İNGİLTERE’DE YENİ GÖÇ PLANININ DUYURULMASI

İngiltere İşçi Partisi hükümeti, yeni göç planı çerçevesinde bazı vizelere zaman sınırlaması getireceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı’nın duyurusuna göre, lisans mezunu seviyesinde iş bulamayan kalifiye yabancı işçilere yönelik vizelerde süre sınırı uygulanacak. Bu adım, İngiltere’nin “net göçü” azaltma çabalarının bir parçası olacak.

İŞVERENLERDEN PLAN SUNMASI İSTENECEK

The Guardian gazetesinin haberine göre, plan uygulamaya konulduğunda, standart nitelikli çalışan vize eşiği, yalnızca “düzenlenmiş nitelikler çerçevesinde (RQF)” 6 olarak belirlenen ve lisans eğitimine denk gelen seviyede işler için geçerli hale gelecek. Bu seviye, mevcut durumda “orta öğretimden üniversiteye geçmek için gereken eğitim düzeyi” olarak bilinen “A düzeyine” denktir. İçişleri Bakanlığı’nın taslağına göre, “RQF 6″ seviyesinin altında bir işi olan kişilerin yalnızca geçici olarak ve “sektörel strateji için kritik olan eksikliklere dair güçlü kanıtlar bulunması” durumunda İngiltere’ye girmesine izin verilecek. Ayrıca, yurtdışından personel getiren işverenlerin, içindeki istihdamı ve yeterlilikleri artırma konusunda ne gibi planlar geliştirdiğini de ortaya koyması gerekecek.

BAKAN COOPER’IN POLİTİKA BELGESİ

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu planı olumlu karşılayarak, “göç sistemine kontrol ve düzeni getirmek, ülke içindeki eğitim ve yeterlilikleri artırmak ve ekonomik büyümeyi desteklerken net göçü azaltmak için kararlı bir eylem” olduğunu belirtti. Bakan Cooper, hafta içi hükümete bir politika belgesi sunma niyetinde.

KALİFİYE ELEMANLARIN VİZE SAYISINDA DÜŞÜŞ

Öte yandan, kalifiye elemanların aldığı vizelerin sayısı son yıllarda önemli ölçüde düşerken, yurtdışından iş gücü getirilmesine yönelik yeni zorlukların bakım ve konaklama sektöründe sorun yaratabileceğinden endişe ediliyor. Resmi verilere göre, “RQF 6” seviyesindeki alt işler için alınan vizelerin sayısı da son yıllarda gerileme gösterdi. Lisans düzeyindeki işleri kapsayan vize başvurularının sayısı yıllık olarak yaklaşık 75 bin düzeyinde sabit kalarak devam ediyor.

Bakım sektöründe yaklaşık 70 bin yabancı personel çalıştığı ve sektörde 120 bin civarında açık pozisyon bulunduğu tahmin ediliyor. Ulusal Bakım Derneği İcra Direktörü Nadra Ahmed, konuyla ilgili olarak, “Bu sektörde işleri daha da zorlaştırmak garip görünüyor, çünkü istatistikler ortada. Şu an yurtiçi iş gücünü çekemiyoruz çünkü adaletli ödeme meselelerini çözemedik. Eğer bu durum finanse edilmezse, sosyal bakım sektöründeki açık yalnızca büyüyecek ve bu, tedarikçileri sektörden dışarı itecek. Bu durum, destek bekleyen insanlara yardım edebilme kabiliyetimizi doğrudan etkileyecek” ifadelerini kullandı.