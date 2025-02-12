İnşaat Maliyet Endeksinde Yıllık Artış Yüzde 34,27

İNŞAAT MALİYET ENDEKSLERİ ARTIRDI

2024 yılı Aralık ayında inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,70 artış gösterdi. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre ise artış oranı yüzde 34,27 seviyesine ulaştı. Detaylara bakıldığında, malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,41 artarken, işçilik endeksi bu dönemde yüzde 1,29 oranında yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 26,18 artış sağlarken, işçilik endeksi yüzde 54,35 seviyesinde bir artış kaydetti.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDİKSİ GÜÇLENİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bina inşaatı maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 34,67 artış gösterirken, aylık yükselişi ise yüzde 0,66 oldu. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,66 artış kaydetti ve bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 34,67’ye ulaştı. Bu kapsamda, malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,40 artar iken işçilik endeksi yüzde 1,18’lik bir artış sağladı. Yıllık veriler incelendiğinde, malzeme endeksi yüzde 26,81, işçilik endeksi ise yüzde 53,38 oranında artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞLARI SÜRÜYOR

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,81 artarak dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Yıllık bazda ise bu endeks yüzde 33,0 oranında bir artış gösterdi. Malzeme endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,42 artarken, işçilik endeksi yüzde 1,69 ile daha fazla bir artış sağladı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,27 artış gösterirken, işçilik endeksi yüzde 57,92 oranında bir yükseliş yaşadı.