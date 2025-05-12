İnşaat Maliyeti Mart’ta Yüzde 23,33 Arttı

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına dair inşaat maliyet endeksi verilerini kamuoyuna sundu. Verilere göre, endeks martta bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 23,23 yükseliş kaydetti. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi ise yüzde 0,8 artış yaşadı. Yıllık bazda değerlendirildiğinde, malzeme endeksi yüzde 18,8, işçilik endeksi ise yüzde 31,72 oranında artış gösterdi.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ YÜKSELİYOR

Bina inşaatı maliyet endeksi mart ayında, bir önceki aya nazaran yüzde 1,45 artarken, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 23,6 yükseliş kaydetti.

MALZEME VE İŞÇİLİK ENDEKSLERİ ARTIYOR

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2, işçilik endeksi ise yüzde 0,54 artış yaşadı. Ayrıca, geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,68, işçilik endeksi ise yüzde 30,77 oranında yükseliş gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILARDAKİ ARTIŞLAR

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi martta, bir önceki aya göre yüzde 1,79, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 22,05 artış sağladı. Bu yapılar kapsamında, malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,82, işçilik endeksi ise yüzde 1,74 yükseldi. Ayrıca, geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,14, işçilik endeksi ise yüzde 35,22 oranında artış yaşadı.