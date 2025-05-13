İnşaat Maliyeti Mart’ta Yüzde 23,33 Arttı

MART AYI İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,53, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,23 artış gösteriyor. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi ise yüzde 0,8 oranında yükseldi. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 18,8, işçilik endeksi ise yüzde 31,72 oranında bir artış meydana getirdi.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ

Bina inşaatı maliyet endeksi mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,45, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,6 oranında bir artış kaydetti. Bu dönemde, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2, işçilik endeksi ise yüzde 0,54 oranında yükseldi. Geçen yılın mart ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,68, işçilik endeksi ise yüzde 30,77 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,79, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,05 oranında bir artış sağladı. Söz konusu yapılarda, malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,82, işçilik endeksi ise yüzde 1,74 oranında yükseldi. Geçen yılın mart ayına kadar malzeme endeksi yüzde 16,14, işçilik endeksi de yüzde 35,22 oranında bir artış gösterdi.