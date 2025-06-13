İnşaat Maliyetleri 54 Ayın En Düşüğü

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi nisanda aylık %1,67 olarak belirlendi. İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış ise nisanda %22,69 seviyesine geriledi ve bu rakam son 54 ayın en düşük artışı olarak kaydedildi. Nisanda malzeme endeksi aylık %2,01, işçilik endeksi %1,07 artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre malzeme endeksi %18, işçilik endeksi %31,82 artış yaşadı.

SON 54 AYDA GÖRÜLEN EN DÜŞÜK ARTIŞ

İnşaat maliyetlerindeki yıllık genel artış, nisanda %22,69 olarak gerçekleşti. Bu durum, son 54 ay içinde görülen en düşük artış olarak kaydedildi. Maliyet artışlarının daha önce en düşük görüldüğü dönem ise %19,49 ile Ekim 2020 idi. İnşaat maliyetleri Mayıs 2020’de %5,8’lik tarihlerinin en düşük seviyesini görmüş, sonrasında yükselişe geçerek Eylül 2022’de %119,83 ile zirve yapmıştı. Haziran 2024’ten itibaren hızlı bir düşüş süreci başladı.

KONUT FİYATLARI VE ENFLASYON ORANLARI

Nisanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) yıllık %32,9 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise %37,86 seviyesinde gerçekleşti. İnşaat maliyetlerindeki artış, bu ay her iki rakamın altında kalmış durumda. Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, “Konut fiyatlarındaki artış enflasyonun altında kaldı, ancak inşaat maliyetleri hala üzerinde seyrediyor” dedi.

KONUT FİYATLARI VE İNŞAAT MALİYETLERİ ARASINDAKİ DENGELER

Büyükduman, “Reel olarak konut fiyatları geriliyor ama reel inşaat maliyetleri konut fiyatlarından daha çok geriliyor. Konut fiyat artışları enflasyonun gerisinde kalabilir, ancak inşaat maliyetleri üzerindeyse bu durum müteahhitlerin kâr marjının arttığı anlamına geliyor. Bu durum yeni inşaat projelerine teşvik edebilir. Yani ruhsat sayıları önümüzdeki dönemde artabilir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca inşaat maliyetlerindeki artış hızındaki azalmanın devam edeceği öngörülüyor.