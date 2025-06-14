İnşaat Maliyetlerindeki Artış 54 Ayın En Düşüğünde

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ NİSAN’DA DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,67 olarak belirlendi. İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış ise nisanda yüzde 22,69’a gerileyerek son 54 ayın en düşük artışı olarak kayıtlara geçti. Nisanda malzeme endeksi aylık yüzde 2,01, işçilik endeksi ise yüzde 1,07 artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre malzeme endeksi yüzde 18, işçilik endeksi ise yüzde 31,82 oranında artış yaşadı.

SON 54 AYDA GÖRÜLEN EN DÜŞÜK ARTIŞ MİKTARI

İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış oranı nisanda yüzde 22,69 olarak gerçekleşti. Bu oran son 54 ayın en düşük artışı olarak kaydedildi. Önceki en düşük artış, Ekim 2020’de yüzde 19,49 olarak bildirilmişti.

İNŞAAT MALİYETLERİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Mayıs 2020’de yüzde 5,8 gibi bir dip noktaya ulaşan inşaat maliyetleri sonrasında yükselişe geçmiş ve Eylül 2022’de yüzde 119,83 ile zirve yapmıştı. Bu tarihten itibaren düşüş göstermeye başlayan endeks, Haziran 2024’ten itibaren (yüzde 66,12) hızla azaldı. Nisanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) yıllık olarak yüzde 32,9 artış gösterirken, genel yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 seviyesinde oldu. İnşaat maliyetlerindeki artış, bu ayda her iki rakamın altında kaldı.

KONUT FİYATLARINDA GERİLEME BEKLENİYOR

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında kalmasına rağmen inşaat maliyetlerinin bu oranın üzerinde seyrettiğini vurguladı. Büyükduman, “Reel olarak konut fiyatları geriliyor ama reel inşaat maliyetleri konut fiyatlarından daha çok geriliyor. Konut fiyat artışları enflasyonun gerisinde kalabilir ancak inşaat maliyetlerinin üzerinde kaldıysa bu durum müteahhitlerin kâr marjının yükseldiği anlamına geliyor. Bu durum yeni inşaat başlangıçlarına teşvik eder. Yani ruhsat sayıları önümüzdeki dönemde artabilir. İnşaat maliyetlerindeki artış hızındaki yavaşlama devam edecektir.” şeklinde ifadelerde bulundu.