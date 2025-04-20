İnşaat Ruhsatı İçin “1 Villa, 4 Daire İstendi”

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YENİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI GELİŞMELERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında geniş bir inceleme yapıyor. Bu süreçte “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi çeşitli suçlamalar gündemde.

İNŞAAT RUHSATIMIN VERİLMEMESİ

Soruşturma sürecinde “şüpheli” olarak savcılığa ifade veren özel bir şirketin yönetim kurulu başkanı Adem Kameroğlu, imar almak amacıyla yapılan başvuruların sonuç vermediğini anlatarak, “2016 yılında Beylikdüzü Derviş Eroğlu Caddesi’nde bulunan arsalarıma imar almak için Beylikdüzü Belediyesine başvurdum. Projemi çizmiş ve harçlarımı yatırmıştım fakat uzun bir süre geçmesine rağmen inşaat ruhsatım verilmedi.” dedi.

GÖRÜŞME TALEPLERİ

Kameroğlu, belediye görevlilerinin kendisine, “Tuncay Yılmaz isimli kişiyle görüşmem gerektiğini” ilettiğini belirtti. Kameroğlu, bu kişiyle görüşmek için gerekli adımları attığını fakat neden görüştüğü hakkında kendisine bilgi verilmediğini ifade etti. “Hangi konuda görüşeceğimi de sordum, bir şey söylemediler.” açıklamasını yaptı.

LÜKS TALEPLER VE PARA AKIŞI

Kameroğlu, görüşmeden sonra Tuncay Yılmaz’ın kendisine ruhsatın alınabilmesi için Ihlamur Evleri’nden villa seçmesini önerdiğini belirtti. “Ben de yasal haklarımı alamayacağım ve belediyenin bana zorluk çıkaracağından korktuğum için teklifi kabul etmek zorunda kaldım.” diyen Kameroğlu, Yılmaz’ın projede yer almayan ekstra taleplerde bulunduğunu anlattı. Yüz binlerce lira harcayarak villayı eksiksiz teslim ettiğini aktardı.

DİĞER İSKAN İŞLEMLERİ

Metro Home projesiyle ilgili yaşadıklarını da aktaran Kameroğlu, iskan alabilmek için Tuncay Yılmaz’ın kendisine 4 daire vermesi gerektiğini söylediğini vurguladı. Bu nedenle Necati Özkan ile bir protokol yaptığını ve taleplerini karşılamadığı takdirde iskanın verilmeyeceği bilgisini aldığını belirtti.

TÜM GİDERLERİ İADE ETTİM

Kameroğlu, süreç içerisinde kendisine yönlendirilen işlemlerle ilgili kendisine belirtilen tutarları, gerekli görülen tüm birimlere geri iade ettiğini söyledi. “Göstermelik yatırılan paraların hepsini kendilerine iade ettim.” ifadesini kullandı.

Kameroğlu, Beylikdüzü Voleybol Takımı’nın sponsorluğunu kabul etmek zorunda kaldığını anlatarak, “Üç sene boyunca Beylikdüzü Voleybol Takımı’nın ana sponsoru oldum.” dedi. Ancak bu süreçle ilgili resmi bir protokol de yapılmadığını sözlerine ekledi.

ANALİZ VE İDDİALAR

Beylikdüzü’nde bir anaokulunun yaptırılmasıyla ilgili iddialarını da paylaşan Kameroğlu, bu konudaki süreçlerin ruhsat sorunuyla bağlantılı olduğunu vurguladı. Ekrem İmamoğlu’nun, anaokulunun yapımında kendisine ait olan ismin geçmemesi için orchestrator rolü üstlendiğini belirtti.

Kameroğlu’nun açıklamalarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileri, iş insanlarını taleplerini karşılamaya zorlamakta ve bu baskıya maruz kalan birçok kişi bulunmaktadır. “Uzun zamandan beri inşaat da yapmıyorum.” diyerek, Ekrem İmamoğlu ile olan bağlantısının kesildiğini vurguladı.