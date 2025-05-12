İnşaatta Göçük: 2 İşçiden 1’i Öldü

KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Reşadiye Mahallesi Esençile Sokak’taki inşaat alanında kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olay sonucunda toprak altında kalan iki işçiyi kurtarmak amacıyla jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarıldı. Tülek, sağlık ekiplerinin olay anındaki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda toprak altında kalan Yasin Tülek’in cansız bedenine ulaşıldı. Olay sonrası Tülek’in cesedinin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bilgisine ulaşıldı.

YETKİLİLER OLAY YERİNDEYDİ

Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, olay yerine gelerek yetkililerden detaylı bilgi aldı. Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 13.30’da toprak kayması ihbarının yapıldığını ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün talimatları doğrultusunda devletin tüm kurumlarının olay yerine intikal ettiğini bildirdi. İlk olarak işçilerden birinin yaralı olarak çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Çelik, “Diğer kardeşimizle ilgili arama kurtarma çalışmalarının sonucunu hep birlikte gördük. Şu an olay tamamen adli makamlarımızın talimatları doğrultusunda devam edecek.” şeklinde konuştu.