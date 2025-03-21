İnşaatta Kalifiye İşçi Krizi: Yevmiye Rekor Kırdı

Depremin Etkileriyle Mücadele Devam Ediyor

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin etkilediği 11 ilde, afetzedeler için konut inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu süreçte 174 farklı alanda gerçekleştirilen inşaatlar için 3 bin 481 şantiyede toplamda 182 bin kişi yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu artış, işçi yevmiyelerini de doğrudan etkiliyor. İstanbul’da bir inşaat işçisinin günlük kazancı 4 bin 500 liraya ulaşırken, deprem bölgesinde bu rakam 7 bin lirayı aşıyor. Ancak bu yüksek ücretlere rağmen sektörde kalifiye eleman bulmak gitgide zorlaşıyor.

Kalifiye Eleman Bulma Sorunu

Türkiye Gazetesi’ne göre, deprem bölgesinde ödenen yüksek yevmiyeler, ustaların diğer illerden bölgeye “göç etmesine” sebep oluyor. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, bu durumu şu şekilde özetliyor: “Depremden önce de işçilik maliyetleri pandemiyle yükselmişti. Deprem ve yeniden inşa süreci, yevmiyeleri uçurdu. İstanbul’da yetişmiş bir işçi 4 bin 500 lira kazanırken, deprem bölgesinde 7 bin lirayı aşıyor. Buna rağmen eleman bulamıyoruz. Kalifiye ustalar bölgeye gidiyor, bu da İstanbul’da işçi açığı yaratıyor.” Şişik, İstanbul’daki artan ruhsat sayılarının yeni projeleri başlattığını fakat deprem bölgesinden dönen işçilerin aynı yüksek ücretleri talep ettiğini belirtiyor. “İşçi, ‘Orada 7 bin lira alıyordum, burada da aynısını isterim, yoksa gelmem’ diyor. Bu, maliyetleri artırıyor,” diyor.

Usta Göçü ve Projelerin Aksaması

Tekirdağ Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İnşaat Komitesi Başkanı Turgay Kara da benzer bir tablo çiziyor. Kara, deprem sonrası Tekirdağ çevresinde usta bulmanın zorlaştığını vurguluyor: “Burada bir ustanın yevmiyesi 3 bin lirayken, deprem bölgesinde 6-7 bin lira civarında. Aradaki fark neredeyse iki katı. Bu yüzden ustalarımız orayı tercih ediyor, diğer illerdeki işler aksıyor.” Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğr. Gör. Ahmet Bal ise, deprem bölgesine uzak illerden bile kalifiye elemanların yüksek maaşlar için bölgeye geçtiğini belirtiyor. “Bu durum, diğer bölgelerdeki inşaat projelerini zora sokuyor,” diyor.

Kalifiye Eleman Sorunu Derinleşiyor

Sektör temsilcileri, 7 bin lira gibi rekor yevmiyelere rağmen kalifiye eleman sorununun hâlâ çözülemediğini ifade ediyor. Deprem bölgesindeki yoğun inşaat faaliyetleri, İstanbul ve diğer illerdeki projeleri yavaşlatırken, maliyet artışları da sektörü zorluyor. Uzmanlar, bu sorunun üstesinden gelmek için uzun vadeli bir çözüm olarak meslek eğitimine yatırım yapılması gerektiğini vurguluyor.