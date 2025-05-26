İnsanları Açlığa Mahkûm Etmek Suçtur

ALMANYA’DAN İNSANİ YARDIM ELEŞTİRİSİ

Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet, İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardım akışını yavaşlatan yaklaşımını sert bir dille eleştirdi. Alman kamu yayıncısı ZDF’de yayınlanan “Berlin Direkt” programında yer alan Laschet, İsrail’in bu tutumunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI TUTUM

“İnsanları açlığa mahkûm etmek, uluslararası hukuka açıkça aykırıdır” diyen Laschet, Gazze’ye giden gıda, ilaç ve temel yardım malzemelerinin engellenmesinin savaşla mücadelenin değil, direkt olarak sivilleri hedef alan bir ihlal olduğunu ifade etti. Savaş ortamında bile sivil halkın korunmasının ve insani yardımların ulaştırılmasının uluslararası hukukun vazgeçilmez bir ilkesi olduğunu vurguladı. Laschet, İsrail hükümetine çağrıda bulunarak yardım akışının hızlandırılması için gereken adımların atılmasını istedi.

Almanya’nın “devlet aklı” ilkesine de değinen Laschet, bu kavramın İsrail’in güvenliğini esas almasına rağmen, her hükümet politikasına koşulsuz destek anlamına gelmediğini açıkladı. “Devlet aklı, radikal sağcı bakanları ya da her askeri operasyonu onaylamak değildir. Bu, İsrail’in varlığı tehdit altına girdiğinde Almanya’nın yanında durması anlamına gelir” diye ekledi.

Programda, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Almanya’ya geldiğinde tutuklanıp tutuklanmayacağı sorusu da gündeme geldi. Bu konuda Laschet, “Netanyahu’nun şu an Almanya’ya gelmesine gerek yok. Zaten temaslar sürüyor. Alman Dışişleri Bakan Yardımcısı İsrail’e giderek doğrudan görüştü. Netanyahu’nun herhangi bir konferans için Almanya’ya gelmesi halinde tutuklanacağını sanmıyorum” şeklinde yanıt verdi.