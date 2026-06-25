Instagram 25 Haziran 2026 Hata ve Çökme Raporları: Çöktü mü, Sorun Var mı?

Dünya genelinde yüz milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan popüler sosyal medya uygulaması Instagram, 25 Haziran Perşembe günü yayınladığı hata tespit raporuyla yeniden gündeme geldi. Erişim ve güncelleme sorunu yaşayan kullanıcılar aksamanın boyutunu araştırırken son 24 saatte büyük bir arıza kaydedilmediği açıklandı. Bugün itibarıyla uygulamada herhangi bir erişim sorunu bulunup bulunmadığı merak konusu olurken rapor kapsamındaki tüm detaylar kullanıcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor.