Instagram 25 Haziran 2026 Hata ve Çökme Raporları: Çöktü mü, Sorun Var mı?

Instagram için son 24 saatte bildirilen sorunların grafiği
Instagram, son günlerde yaşanan erişim sorunlarıyla ilgili kullanıcıları bilgilendiren bir hata tespit raporu yayınladı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Dünya genelinde yüz milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan popüler sosyal medya uygulaması Instagram, 25 Haziran Perşembe günü yayınladığı hata tespit raporuyla yeniden gündeme geldi. Erişim ve güncelleme sorunu yaşayan kullanıcılar aksamanın boyutunu araştırırken son 24 saatte büyük bir arıza kaydedilmediği açıklandı. Bugün itibarıyla uygulamada herhangi bir erişim sorunu bulunup bulunmadığı merak konusu olurken rapor kapsamındaki tüm detaylar kullanıcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

DMM’den Sahte Belge Uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında sosyal medyada dolaşıma sokulan Ankara Valiliği belgelerinin sahte olduğunu kamuoyuna duyurdu. Belgelerin resmi format ve nitelikten uzak olduğu vurgulandı.
Manşet

Trump, İran’ı Ateşkesi İhlal Etmekle Suçladı

Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin hedef alındığını açıkladı. Paylaşımında İran'a ait 4 dronun tankeri vurduğunu söyledi.
Manşet

Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede bir aydan uzun süredir entübe tedavisi görüyordu ve bugün hayatını kaybetti. 77 yaşındaki usta oyuncu, 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra entübe edilmişti.
Manşet

Macaristan Euroya Geçiş Hedefini Açıkladı

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin 2030 yılı civarında Euro Bölgesi'ne katılmak için gerekli koşulları sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Magyar, Budapeşte'de düzenlenen ortak basın toplantısında bu hedefi duyurdu.
Manşet

2026 Dünya Kupası’nın En Zengin Futbolcuları Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran akşamı başladı ve üç ülkede 48 takım mücadele ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada 1.284 futbolcu yer alıyor.