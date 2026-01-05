Instagram Başkanı Adam Mosseri Kapsamlı Sunumla Durumu Değerlendirdi

instagram-baskani-adam-mosseri-kapsamli-sunumla-durumu-degerlendirdi

İNSTAGRAM’DAN YENİ DÖNEM AÇIKLAMASI

Instagram Başkanı Adam Mosseri, gerçekleştirdiği kapsamlı bir sunum ile “sonsuz sentetik içerik çağı” olarak tanımladığı yeni dönemi değerlendirdi. Mosseri, teknolojinin gerçek ve yapay görüntüler arasındaki ayrımı kalıcı olarak gizlediğini ve sosyal medya alanının bu yeni durumu önemli ölçüde aştığını öne sürdü.

GÜVEN KAVRAMI YERİNİ ŞÜPHEYE BIRAKIYOR

Mosseri, internet kullanıcılarının hayatlarının büyük bir bölümünde fotoğrafların gerçek anların doğru temsilcileri olduğuna inandıklarını ancak bunun artık geçerli olmadığını vurguladı. Kullanıcıların gördükleri her içerik için varsayılan olarak gerçek olduğunu düşünmek yerine, bu içeriklere daha şüpheci bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, platformun yapay zeka tarafından üretilen içerikleri etiketlemesi ve orijinal içerikleri doğrulaması gerektiğine işaret etti.

GÜVENİLİRLİK SİNYALLERİ ÖNEM KAZANIYOR

Mosseri, kimin içerik paylaştığına dair güvenilirlik sinyalleri vermek suretiyle orijinallik sıralamasını geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Yönetici, sentetik ve doğrulanmış görsel medyanın ayırt edilmesi sorumluluğunun giderek artan bir şekilde Meta’nın sistemlerine yükleneceğini de dile getirdi. Mosseri, ayrıca hiperrealist efektleri peşinde koşan kamera üreticilerinin, görsel medyada yaşanan bu büyük dönüşümü gözden kaçırma ihtimalinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda çalan iki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarıyla belgelendi.
Gündem

Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Erbaa'da elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangında bir ev ve yaklaşık 3 ton fındık yandı. Yangın, büyük zarara yol açtı.
Gündem

İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; kaza sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi yaralandı.
Gündem

Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetle mikser çarpıştı. Kazada sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tabancayla bacağından yaraladı. Enişte ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.