Instagram Başkanı Adam Mosseri Kapsamlı Sunumla Durumu Değerlendirdi

İNSTAGRAM’DAN YENİ DÖNEM AÇIKLAMASI

Instagram Başkanı Adam Mosseri, gerçekleştirdiği kapsamlı bir sunum ile “sonsuz sentetik içerik çağı” olarak tanımladığı yeni dönemi değerlendirdi. Mosseri, teknolojinin gerçek ve yapay görüntüler arasındaki ayrımı kalıcı olarak gizlediğini ve sosyal medya alanının bu yeni durumu önemli ölçüde aştığını öne sürdü.

GÜVEN KAVRAMI YERİNİ ŞÜPHEYE BIRAKIYOR

Mosseri, internet kullanıcılarının hayatlarının büyük bir bölümünde fotoğrafların gerçek anların doğru temsilcileri olduğuna inandıklarını ancak bunun artık geçerli olmadığını vurguladı. Kullanıcıların gördükleri her içerik için varsayılan olarak gerçek olduğunu düşünmek yerine, bu içeriklere daha şüpheci bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, platformun yapay zeka tarafından üretilen içerikleri etiketlemesi ve orijinal içerikleri doğrulaması gerektiğine işaret etti.

GÜVENİLİRLİK SİNYALLERİ ÖNEM KAZANIYOR

Mosseri, kimin içerik paylaştığına dair güvenilirlik sinyalleri vermek suretiyle orijinallik sıralamasını geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Yönetici, sentetik ve doğrulanmış görsel medyanın ayırt edilmesi sorumluluğunun giderek artan bir şekilde Meta’nın sistemlerine yükleneceğini de dile getirdi. Mosseri, ayrıca hiperrealist efektleri peşinde koşan kamera üreticilerinin, görsel medyada yaşanan bu büyük dönüşümü gözden kaçırma ihtimalinin bulunduğunu sözlerine ekledi.