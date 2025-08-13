Instagram Harita Özelliği Tehlikeli Olarak Belirtiliyor

INSTAGRAM’IN HARİTA ÖZELLİĞİ KULLANICILARIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Instagram, 6 Ağustos’ta sürpriz bir şekilde tanıttığı Harita özelliği ile kullanıcıların konumlarını uygulama üzerinden paylaşma imkanı sunuyor. Ancak ABD’nin 37 eyaletinin başsavcısı bu durumun reşit olmayan kullanıcılar için büyük tehlikeler taşıdığını belirtiyor. New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez liderliğindeki bir grup savcı, Meta’dan acil önlemler alınmasını talep etti. Savcılar, çocukların konum verilerinin nasıl kullanılacağı hakkında net bilgiler verilmesini ve özelliğin reşit olmayan bireyler için tamamen devre dışı bırakılmasını istiyor.

ÖZELLİK ÇOCUKLAR İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Mektupta, “Sınırsız konum paylaşımı, çocukların cinsel istismara uğrayabilecekleri gerçek dünya hedefleri haline gelmesini kolaylaştırabilir” uyarısı dikkat çekiyor. Instagram CEO’su Adam Mosseri, bu özelliğin kullanıcıların iki kez onay vermesiyle aktif hale geldiğini belirtti. Ancak birçok kullanıcı, arkadaşlarının konumlarını ekran görüntüsü alarak paylaştıklarından ve özelliği kapatmada zorluk yaşadıklarından şikayetçi.

META’DAN YANIT GELDİ

Meta sözcüsü Andy Stone, Harita özelliğinin varsayılan olarak kapalı olduğunu ifade ederek, kullanıcıların istedikleri zaman devre dışı bırakabileceklerini ve ebeveynlerin de çocuklarının konum paylaşımını kontrol edebileceğini açıkladı. Ancak eyalet savcıları, kullanıcıların bu özelliği daha kolay kapatabilmeleri için basit bir çözüm talep ediyor.

KONGRE’DE DE TARTIŞMALAR YÜKSELİYOR

Harita özelliği, Kongre’de de tartışma konusu haline geldi. Senatörler Marsha Blackburn ve Richard Blumenthal, Mark Zuckerberg’e özelliğin kaldırılması çağrısında bulundu. Meta, geçmişte çocukların korunması konusundaki ihlalleri ve açılan davalar nedeniyle ek bir baskı altına girmiş durumda. New Mexico eyaleti, daha önce Meta’ya çocukları cinsel içerik ve taciz mesajlarına maruz bırakmakla ilgili dava açmıştı.