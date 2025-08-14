Instagram’ın Harita Özelliği Tartışma Yaratıyor

KULLANICILARA KONUM PAYLAŞIMI OLANAĞI

Instagram’da 6 Ağustos’ta kullanıma sunulan Harita özelliği, kullanıcılara uygulama üzerinden konum paylaşma imkanı sağlıyor. Ancak bu durum, ABD’deki 37 eyaletin başsavcısının dikkatini çekti. Başsavcılar, özellikle reşit olmayan kullanıcılar için bu özelliğin tehlikeli olabileceğini ifade etti. New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez’in liderliğinde gönderilen mektupta, Meta’dan acil önlemler alınması çağrısı yapıldı. Savcılar, özelliğin reşit olmayan kullanıcılar için tamamen devre dışı bırakılmasını ve konum verilerinin nasıl kullanılacağı konusunda daha net bir bilgilendirme yapılmasını talep etti.

KONUMUN PAYLAŞILMASININ RİSKLERİ

Mektupta yer alan ifadeye göre, “Sınırsız konum paylaşımı, çocukların cinsel istismara uğrayabilecekleri gerçek dünya hedefleri haline gelmesini kolaylaştırabilir” şeklinde bir uyarıda bulunuldu. Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri ise, bu özelliğin aktif olabilmesi için kullanıcıların iki kez onay vermesi gerektiğini belirtti ve bazı kullanıcıların karışıklık yaşadığını söyledi. Fakat birçok kullanıcı, arkadaşlarının konumlarını ekran görüntüsü alıp paylaştığını ve bu özelliği kapatmaya çalışırken zorlandıklarını dile getirdi.

META’DAN GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Meta sözcüsü Andy Stone, Harita özelliğinin otomatik olarak kapalı olduğunu ve kullanıcıların istedikleri zaman devre dışı bırakabileceğini vurguladı. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarının konum paylaşımını kontrol edebileceğini de aktardı. Ancak eyalet savcıları, kullanıcıların özelliği kolayca kapatabilmeleri için daha basit bir çözüm sunulmasını talep etti.

KONGRE’DE GÜNDEM OLDU

Harita özelliği, Amerika Kongresi’nde de tartışmalara neden oldu. Senatörler Marsha Blackburn ve Richard Blumenthal, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e bu özelliğin kaldırılması konusunda çağrı yaptı. Meta, geçmişte çocukların korunmasıyla ilgili yaşadığı sorunlar ve açılan davalar nedeniyle artan bir baskı altında kalıyor. Özellikle New Mexico eyaleti, daha önce Meta’ya çocukları cinsel içerik ve taciz mesajlarına maruz bırakma gerekçesiyle dava açmıştı.