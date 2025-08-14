İnstagram’ın Harita Özelliği Tehdit Ediyor

HARİTA ÖZELLİĞİ KULLANIMA SUNULDU

Instagram’da 6 Ağustos’ta sürpriz bir şekilde tanıtılan Harita özelliği, kullanıcıların konumlarını uygulama üzerinden paylaşmalarını sağlıyor. ABD’nin 37 eyaletinin başsavcısı, bu özelliğin özellikle reşit olmayan kullanıcılar için potansiyel tehlikeler oluşturabileceğine dikkat çekti. New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez’in liderliğindeki başsavcılar, Meta’dan acil önlemler almalarını istedi.

REŞİT OLMAYAN KULLANICILAR İÇİN RİSKLER

Başsavcılar, özellikle genç kullanıcılar için özelliğin tamamen devre dışı bırakılmasını ve kullanıcıların konum verilerinin nasıl kullanılacağı konusunda daha net bilgilendirme talep etti. Mektupta, “Sınırsız konum paylaşımı, çocukların cinsel istismara uğrayabilecekleri gerçek dünya hedefleri haline gelmesini kolaylaştırabilir” uyarısı yapıldı.

KULLANICILARDAN GELEN TEPKİLER

Instagram CEO’su Adam Mosseri, Harita özelliğinin kullanıcının iki kez onay vermesiyle açıldığını belirterek, kullanıcıların bu konuda karışıklık yaşadığını ifade etti. Fakat birçok kullanıcı, arkadaşlarının konumlarını ekran görüntüsü alıp paylaştıklarından ve özelliği kapatmaya çalışırken sorun yaşadıklarından şikayet etti.

META’DAN AÇIKLAMALAR

Meta sözcüsü Andy Stone, Harita özelliğinin varsayılan olarak kapalı olduğunu ve kullanıcıların istedikleri zaman devre dışı bırakabileceklerini belirtti. Ebeveynlerin de çocuklarının konum paylaşımını kontrol edebilmesi gerektiğini açıkladı. Ancak eyalet savcıları, kullanıcıların özelliği daha kolay kapatabilmesi adına basit bir çözüm talebinde bulundu.

KONGRE’DE GÜNDEME GELDİ

Harita özelliği, Kongre’de de tartışma konusu haline geldi. Senatörler Marsha Blackburn ve Richard Blumenthal, Mark Zuckerberg’e Harita özelliğinin kaldırılması çağrısında bulundu. Meta, daha önce çocukları koruma konusundaki ihlalleri ve açılan davalar nedeniyle ek bir baskı altında bulunuyor. New Mexico eyaleti, geçmişte Meta’ya çocukları cinsel içerik ve taciz mesajlarına maruz bırakma ile ilgili dava açmıştı.