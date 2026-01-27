inter-e-transfer-olan-leon-jakirovic-in-hikayesi

İtalyan Kulübünden Sürpriz Transfer

İtalyan futbol devi Inter, dikkat çeken bir transfer gerçekleştirdi. Daha önce Türkiye’de Kayserispor’un teknik direktörlüğünü yapmış olan Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic’in 18 yaşındaki oğlu Leon Jakirovic, Inter U23 takımına katıldı. Dinamo Zagreb altyapısından yetişen Leon Jakirovic, sol stoper olarak U19 takımına kadar yükselmeyi başardı ve Hırvatistan altyaş milli takımlarında 18 kez forma giydi.

“BÜYÜK BİR ADIM ATMAK”

Transferinin ardından heyecanını dile getiren Jakirovic, “Çok mutluyum; Inter’e transfer olduğum için heyecanlıyım. Daha yeni 18 yaşıma girdim. Inter, kariyerimde şu ana kadar attığım en büyük adım. Bence muhteşem olacak. Ben topla oynama seven bir stoperim, hatları aşan paslar denerim. Herkes İtalyan stoperlerin dünyanın en iyisi olduğunu bilir. Savunma alanında burada kendimi çok geliştirebilirim,” ifadelerini kullandı.

“BABAM HER ŞEYİ ÖĞRETTİ”

Babasının kendisi üzerindeki etkisi sorulduğunda Leon, “Bana her şeyi babam öğretti, benden en iyisini çıkarmaya çalıştı,” dedi.