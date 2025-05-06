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Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Finale Yükseldi

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NEFES KESEN YARI FİNAL MÜCADLESİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Inter ile Barcelona arasında gerçekleşen yarı final rövanş maçı büyük bir heyecan yarattı. İlk karşılaşma 3-3 berabere sonuçlanmıştı ve bu seferki mücadelenin 90 dakikası yine aynı skorla sona erdi.

FINAL BİLETİ INTER’İN

Uzatmalarda 99. dakikada bulduğu golle Inter, Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi. Inter’in finale hangi takımın çıkacağını PSG ile Arsenal arasındaki maç belirleyecek. Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de maça başladı ve penaltıdan Inter’in 2. golünü kaydederek 78 dakika boyunca mücadele etti.

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