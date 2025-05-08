İnter Ve Paris Saint-Germain Finalde!

FİNALDE İKİ DEV EKİP

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvasının finalinde, İtalyan ekibi Inter ile Fransız takımı Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-3’ün rövanşında Barcelona’yı ağırlayan Inter, normal süresi eşitlikle tamamlanan mücadelede uzatma devrelerinde kazanarak 4-3’lük sonuçla finale adını yazdırdı. Hakan Çalhanoğlu, bu maçta penaltıdan attığı golle UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 4. golünü kaydedip takımının finale çıkmasına önemli katkı sağladı. Çalhanoğlu, finalde sahada yer alması halinde “Devler Ligi” finalinde oynayarak kupayı kazanmayı hedefleyen ilk Türk futbolcu olma fırsatını yakalayacak.

TÜRK FUTBOLU FİNALDE YİNE YER ALIYOR

Şampiyonlar Ligi finalinde Türk futbolcular üst üste 3. kez sahne alacak. A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2023 yılında İstanbul’da gerçekleşen finalde Inter formasıyla Manchester City’ye karşı mücadele ederek ikincilik elde etti. Ayrıca, Arda Güler, 2024 yılında Real Madrid’in finalde yer aldığı karşılaşmada İspanyol ekibinin kadrosunda bulunmuştu. Borussia Dortmund’da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan da bu süreçte final heyecanı yaşamıştı. Çalhanoğlu, Paris Saint-Germain karşısında sahaya çıkması halinde Türk futbolcuların finaldeki varlığını sürdürmüş olacak. Daha önce Arda Güler, Erdal Eraslan ve Berkant Göktan Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı başarmıştı.