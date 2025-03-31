İnternet Alışverişlerinde Yeni Dönem Başlıyor

YENİ YÖNETMELİK YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

İnternetten gerçekleştirilen alışverişlerde şeffaflık ile ürün güvenliğini artırmayı hedefleyen Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, yarın yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bu yönetmelik, 5 aylık bir geçiş döneminin ardından geçerlilik kazanıyor. Bakanlık, yönetmeliğin hem tüketici haklarını koruma amacına hizmet ettiğini hem de ürün satan firmalar için önemli yenilikler getireceğini belirtiyor.

ÜRÜN BİLGİLERİ ŞEFFAF OLACAK

Yönetmelikle beraber satıcılar, ürünlerine ait güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde sunmak zorunda kalacak. İlanlarda üreticinin veya ithalatçının bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğiyle ilgili detaylar yer alacak. Bu sayede, tüketiciler satın almadan önce ürün hakkında daha geniş bir bilgiye erişebilecek ve internetten alışveriş yaparken fiziksel bir mağazada hissettikleri deneyimi yaşayabilecek.

Sanal pazar yerleri, ürünlerle ilgili güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulunduracak. Uygun olmayan ürün tespit edildiğinde, bu ürünlere dair ilanlar 24 saat içinde yayından kaldırılacak. Aynı zamanda vatandaşlara daha güvenli ve standartlara uygun bir alışveriş ortamı sunulacak. Bu pazar yerleri, ürün güvenliği konusunda vatandaşların şikayet, bildirim ve bilgi talepleri iletebileceği temas noktaları olacak.

YABANCI SATICILARA YEREL TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

Yurt dışında satış yapan firmalar için de yeni düzenlemeler hayata geçecek. Yurt dışından ürün gönderen firmaların Türkiye’de bir yerel temsilci ataması gerekecek. Bu yükümlülüğe uymayan firmaların Türkiye’ye satış yapmaları mümkün olmayacak. Düzenlemelere uygun hareket etmeyen firmalara yaptırımlar uygulanacak ve uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek.