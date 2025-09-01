İnternet Siteleri Erişime Engellendi

OPERASYONUN DETAYLARI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, siber dolandırıcılık örgütünün lideri olduğu belirtilen Ö.Ş. yakalandı. Ele geçirilen şüphelilerden örgüt lideri konumundaki Ö.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KİŞİSEL BİLGİLERİN SUİSTİMALI

Gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde, yurttaşların mali güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık yapısı tespit edildi. Soruşturma kapsamında yürütülen teknik incelemeler, çetenin kişisel bilgileri suistimal ederek dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğunu ortaya çıkardı.

Özel olarak geliştirilen yazılımlar sayesinde e-ticaret platformlarına otomatik olarak sahte ilanlar yüklendi. Bu sahte ilanlar üzerinden dolandırıcılık gerçekleştirildi. Mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler sunularak güven oluşturuldu. Ayrıca, ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi ve lokasyon bilgileri gibi çevrimiçi hareketleri de kaydedildi.

YASA DIŞI FAALİYETLERİN ARAŞTIRILMASI

Yapılan çalışmalar sonrasında soruşturma, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile işbirliği içinde devam etti. USOM’un teknolojik desteğiyle çetenin kullandığı altyapı tespit edildi, MASAK ise örgütün yasa dışı gelir kaynaklarını ve para akışlarını ortaya çıkardı.

KAPATILAN İNTERNET SİTELERİ

Elde edilen bulgular doğrultusunda, dolandırıcılık amacıyla kullanılan yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı. Yakalanan örgüt mensuplarından elebaşı konumundaki Ö.Ş. tekrar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ULUSAL GÜVENLİK İÇİN TEHDİT

Yapılan incelemeler sonucunda, bu dolandırıcılık yapısının yalnızca bireysel mağduriyetler yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik düzeni etkileme potansiyeli taşıyan girişimlerde bulunduğu ve ulusal güvenlik açısından önemli bir tehdit oluşturduğu belirlendi.