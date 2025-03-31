İnternette Uygunsuz İlanlar Hızla Kaldırılacak

YENİ YÖNETMELİK UYGULAMAYA GİRİYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği”, 30 Ekim 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanacak ve ardından beş aylık geçiş sürecinin sona ermesiyle 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Bakanlık, bu düzenlemenin tüketicilerin haklarını koruyacağını ve ürün satan firmalar için önemli yenilikler sunacağını belirtiyor.

SATIŞ YAPANLAR İÇİN YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Yeni yönetmelikle internet üzerinden satış yapan satıcılar, ürünlerine dair güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde sunmak zorunluluğuna sahip olacak. İlanlarda, ürünün üreticisinden ithalatçısına kadar olan bilgiler, iletişim adresleri ve güvenlik detayları yer alacak. Böylece tüketiciler, satın alma kararı vermeden önce ürün hakkında daha kapsamlı bilgiye erişecek ve fiziksel bir mağazada olduğu gibi alışveriş yapma fırsatı bulacaklar. Online platformlar, satışa sunulan ürünlerin güvenlik bilgilerini kendi sistemlerinde tutmak zorunda kalacak. Tespit edilen uygunsuz ürünlere ait ilanlar ise 24 saat içinde yayından kaldırılacak.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ ORTAMI HEDEFİ

Bu düzenleme ile vatandaşların standartlara uygun ve daha güvenli bir alışveriş ortamı bulmaları amaçlanıyor. Ayrıca, pazar yerleri, ürün güvenliği konusunda vatandaşların başvurabileceği özel temas noktaları oluşturacak. Bu noktalar üzerinden ürün güvenliği ile ilgili her türlü şikayet, bildirim ve bilgi talepleri iletilebilecek.

YURT DIŞINDAN SATIŞ YAPANLAR İÇİN YENİ KOŞUL

Yurt dışından Türkiye’ye ürün satışı yapan firmalar için de yeni bir düzenleme devreye giriyor. Bu firmalar, ülkemizde bir yerel temsilci atamak zorunda kalacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye’ye satış yapması mümkün olmayacak. Bu düzenlemenin amacı, özellikle sınır ötesi alışverişlerde tüketicilerin haklarını koruma ve olası sorunlara hızlı çözüm bulma olarak belirleniyor.

YENİ DÜZENLEMELERE CİDDİ YAPTIRIMLAR

Yeni düzenlemelere uymayan kişi ve kuruluşlar için ciddi yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, uygun olmayan içeriklere erişimin engellenmesi de söz konusu olabiliyor. Bu caydırıcı önlemlerle yönetmeliğin etkin bir şekilde uygulanması ve tüketicilerin güvenli bir online alışveriş deneyimi yaşaması hedefleniyor.