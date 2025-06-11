IpadOS 26 Tanıtıldı: Yeni Özellikler Belirlendi.

YENİ YAZILIM GÜNCELLEMESİ DUYURUSU

Apple, iPad serisi için en güncel yazılım güncellemesi olan iPadOS 26’yı WWDC 2025 etkinliğinde resmi olarak tanıttı. Bu yeni sürüm, yenilenmiş bir tasarım, tamamen yeni bir pencereleme sistemiyle geliştirilmiş çoklu görev yetenekleri ve temel uygulamalarda önemli güncellemeler de dahil olmak üzere birçok iyileştirme sunuyor.

GÖRSEL DEĞİŞİKLİKLER VE PENCERE SİSTEMİ

iPadOS 26’daki en çarpıcı görsel yenilik, iPad arayüzüne modern ve yarı saydam bir görünüm kazandıran yeni “Sıvı Cam” (Liquid Glass) tasarımı oldu. Bu yeni estetik, kullanıcılara daha sürükleyici bir deneyim vadediyor. Ayrıca, kullanıcıların uygulama pencerelerini yeniden boyutlandırmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan yeni bir pencereleme sistemi dahil edildi. Bu özellik, masaüstü sınıfı bir pencere yönetimini tablet form faktörüne taşıyarak, çoklu görev yeteneklerini önemli ölçüde artırıyor.

YENİ ÖZELLİKLER VE GÜNCELLENMİŞ UYGULAMALAR

Yeni iPadOS 26, Apple Intelligence özelliklerini de kullanıcıların hizmetine sunuyor. Bu entegrasyon ile, diller arasında kesintisiz iletişim sağlamak için Canlı Çeviri gibi akıllı özellikler kullanılabiliyor. Ayrıca, çekirdek uygulamalar da önemli ölçüde güncellendi. Dosyalar uygulaması, artık daha iyi organizasyon ve özelleştirme seçenekleri sunarken, daha önce Mac’te bulunan Önizleme (Preview) uygulaması da iPad’e getirildi. Böylece kullanıcılar, Apple Pencil veya dokunmatik ekranla PDF ve görüntüleri kolaylıkla görüntüleyip düzenleyebiliyor.