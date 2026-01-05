iPhone 16 Pro Max Uçuşta Pil Şişmesi Sorunu

İPHONE 16 PRO MAX VE İPHONE 15 MODELLERİNDE SORUN

iPhone 16 Pro Max ve iPhone 15 gibi yeni nesil akıllı telefon kullanıcıları, uçuş esnasında cihazlarının arka panelinin çerçeveden ayrıldığını bildirmeye başladı. Kullanıcılar, uçak havadayken pillerinin şiştiğini gözlemlerken, iniş sonrasında bu şişliklerin kaybolduğunu belirtiyor.

GENLEŞEN PİLLERİN NEDENİ

Uzmanlar, lityum pillerin zamanla gaz üretebildiğini ve bu gazın normal yer basıncında sıkışmış durumda kalabileceğini dile getiriyor. Uçak kabinindeki basıncın azalmasıyla birlikte bu gazın genleşerek pilin geçici olarak şişmesine yol açabileceği düşünülüyor.

GÜVENLİK RİSKİ SÜRECEK

Şişlik kaybolsa bile, pilin genleşmesi iç contalara zarar vererek cihazın su ve toz geçirmezliğini tehlikeye atabiliyor. Önemli bir diğer durum ise, hasar görmüş bir pili, aşırı ısınma ve yangın riski taşıdığı için “zorunlu pil değişimi” gerektiren ciddi bir sorun haline getirmesi.

KANIT İÇİN FOTOĞRAF ALMAK GEREKİYOR

Uçuş sırasında bu tür bir soruyla karşılaşan kullanıcıların, derhal kabin ekibine bilgi vermesi ve güvenlik açısından mümkünse cihazlarının fotoğrafını çekmesi öneriliyor. Apple servislerinden destek alabilmek için, pillerin kendiliğinden normale döndüğü durumlarda havada çekilen kanıt fotoğrafları oldukça büyük önem taşıyor.