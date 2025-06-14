IPhone 17 Air Geliyor: Şık Tasarım Özellikleri

iPhone 17 Air: Yeni Bir Modelin Beklentileri

SON YILLARDAKİ DEĞİŞİM

Apple’ın 2023’teki iPhone 17 serisi içerisinde, “Plus” modelinin yerini alması beklenen yeni bir iPhone 17 Air modeli tanıtılabilir. Gelen haberler, bu yeni modelin şık tasarımıyla birlikte Apple’ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone olma özelliğini taşıyabileceğini ortaya koyuyor.

İNCE TASARIM VE YENİ EKRAN ÖZELLİKLERİ

iPhone 17 Air’in yaklaşık 5,5 mm kalınlığında ultra ince bir kasaya sahip olması bekleniyor. Böylece, en ince iPhone unvanını alacak. Dayanıklılığı artırmak adına, titanyum-alüminyum alaşımlı çerçeve kullanılması planlanıyor. 6,6 inçlik OLED ekranın, normal ve Pro Max modellerinin arasında yer alacağı belirtiliyor. Ek olarak, Apple’ın 120Hz ProMotion ekran teknolojisinin ilk kez “Pro” olmayan bir modelde yer alabileceği aktarılıyor.

KAMERALARDA YENİLİKLER

Bu ince tasarım sebebiyle bazı kısıtlamalar olabiliyor. Söylentilere göre, iPhone 17 Air’in sadece tek bir arka kamerası mevcut olabilir. Fakat, bu kameranın iPhone 16 serisinde bulunan yüksek çözünürlüklü 48 MP Geniş kamera olması öngörülüyor. Özellikle ön kamerada önemli bir gelişme söz konusu. Tüm iPhone 17 modellerinde ön kameranın 12 MP’den 24 MP’ye yükseltileceği konuşuluyor.

PERFORMANS VE BATARYA YENİLİKLERİ

Cihazın, yeni A19 çipinden güç alması ve Pro modelleriyle eşleşen 12 GB RAM ile desteklenmesi bekleniyor. İnce tasarıma rağmen pil ömrünün korunmasına yönelik, daha iyi enerji yoğunluğu sağlayan gelişmiş silikon anot pil teknolojisinin kullanılması düşünülüyor. Ek olarak, cihazın daha verimli 5G bağlantısı için Apple’ın geliştirdiği C1 modemini barındırması ve fiziksel SIM tepsisini tamamen kaldırarak yalnızca eSIM ile çalışması da mümkün. Bu tüm yenilikler, iOS 26 işletim sistemi ile birlikte kullanıcılara sunulacak.