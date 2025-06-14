İPhone 17 Air Geliyor: Ultra İnce Tasarım

YENİ IPHONE 17 AIR MODELİ

Apple, bu yılki iPhone 17 serisiyle, “Plus” modelinin yerine geçecek olan yeni iPhone 17 Air modelini tanıtabilir. Ortaya çıkan söylentiler, bu yeni modelin şık tasarımı ve bazı öne çıkan özellikleriyle, yapılan en ince iPhone olma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

ULTRA İNCE TASARIM VE YENİ EKRAN

iPhone 17 Air’in yaklaşık 5,5 mm kalınlığında ultra ince bir kasaya sahip olacağı belirtiliyor. Bu özellik, cihazı bugüne kadarki en ince iPhone yapacak. Ayrıca dayanıklılığı artırmak için yeni titanyum-alüminyum alaşımlı bir çerçeve kullanılarak, ağırlığın düşük tutulması hedefleniyor. Bu modelin, normal ve Pro Max versiyonları arasında 6,6 inç büyüklüğünde bir OLED ekran ile sunulması planlanıyor. Daha da önemlisi, Apple’ın 120Hz ProMotion ekran teknolojisini ilk kez, “Pro” olmayan bir modelde kullanabileceği konuşuluyor.

TEK ARKA KAMERA VE GELİŞMİŞ ÖN KAMERA

Bu ultra ince tasarımın bazı ödünler verebileceği söyleniyor. İddialara göre, iPhone 17 Air’in sadece tek bir arka kamerası olacak. Ancak bu kameranın, iPhone 16 serisinde yer alan ile aynı özellikte, yüksek çözünürlüklü 48 MP Geniş kamera olacağı öngörülüyor. Selfie deneyiminde ise önemli bir iyileşme bekleniyor, çünkü ön kameranın Air dahil tüm iPhone 17 modellerinde, 12 MP’den 24 MP’ye yükselmesi öngörülüyor.

POTANSİYEL PERFORMANS VE BATARYA YENİLİKLERİ

Cihazın gücünü yeni A19 çipinden alması ve Pro modelleri ile aynı seviyede 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. İnce kasaya rağmen pil ömrünün korunabilmesi için daha iyi enerji yoğunluğu sağlayan gelişmiş silikon anot pil teknolojisi kullanılabilir. Ayrıca, cihazın daha verimli 5G bağlantısı için Apple’ın kendi tasarımı olan C1 modemini benimsemesi, fiziksel SIM tepsisinin sona erdirilerek yalnızca eSIM ile çalışması da düşünülüyor. Tüm bu özelliklerin iOS 26 işletim sistemi ile birlikte sunulması bekleniyor.