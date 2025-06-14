IPhone 17 Air Geliyor: Yeni Özellikler Açıklandı

YENİ İPHONE 17 AIR MODELİ HAKKINDA SÖYLENTİLER

Apple, bu yılki iPhone 17 serisinde, “Plus” modelinin yerini alacak yeni bir iPhone 17 Air modelini tanıtma hazırlığında. Gelen bilgiler, bu modelin şık tasarımı ve öne çıkan özellikleriyle Apple’ın ürettiği en ince iPhone olabileceğini gösteriyor.

İNCE TASARIM VE YENİ EKRAN TEKNOLOJİSİ

iPhone 17 Air’in yaklaşık 5,5 mm kalınlığında ultra ince bir kasa ile gelmesi bekleniyor. Bu özelliği ile bugüne kadarki en ince iPhone olacağı iddia ediliyor. Bunun yanında, dayanıklılığından ödün vermeden ağırlığı düşük tutmak için titanyum-alüminyum alaşımlı bir çerçeve kullanması mümkün. Normal ve Pro Max modelleri arasında konumlanması beklenen 6,6 inçlik OLED ekran ile geleceği belirtiliyor. Ayrıca, Apple’ın 120Hz ProMotion ekran teknolojisini ilk kez “Pro” olmayan bu modelde sunabileceği konuşuluyor.

TEK ARKA KAMERA VE YENİ ÖN KAMERA İYİLEŞTİRMELERİ

Bu ultra ince tasarımın bazı ödünler getirmesi muhtemel. Söylentilere göre, iPhone 17 Air’de yalnızca tek bir arka kamera yer alabilir. Ancak, bunun yüksek çözünürlüklü 48 MP Geniş kamera olması bekleniyor. Selfie tarafında ise önemli bir ileri düzey güncelleme olacak. Tüm iPhone 17 modellerinde, ön kameranın 12 MP’den 24 MP’ye yükselebileceği ifade ediliyor.

PERFORMANS VE BATARYA GELİŞMELERİ

Cihazın, yeni A19 çipinden güç alması ve Pro modelleri ile eşleşen 12 GB RAM ile gelmesi planlanıyor. İnce tasarımı ile uyumlu bir pil ömrü sunmak için, daha yoğun enerji sağlayan gelişmiş silikon anot pil teknolojisinin kullanılabilir. Ayrıca, cihazın daha verimli 5G bağlantısını sağlamak için Apple’ın kendi tasarımı olan C1 modemini barındırması ve fiziksel SIM tepsisini tamamen kaldırarak yalnızca eSIM ile çalışması bekleniyor. Bu tüm özelliklerin, iOS 26 işletim sistemi ile beraber sunulması öngörülüyor.