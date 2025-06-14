İphone 17 Air Yolda: Yeni Özellikler Bekleniyor

YENİ İPHONE 17 AIR MODELİ

Apple, bu yılki iPhone 17 serisinde “Plus” modelinin yerini alacak yeni bir iPhone 17 Air modeli tanıtmayı planlıyor. Söylentiler, bu modelin şık tasarımı ve bazı dikkat çekici özellikleriyle Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone olabileceğini gösteriyor.

ULTRA İNCE TASARIM VE YENİ EKRAN

iPhone 17 Air’in kalınlığının yaklaşık 5,5 mm olması bekleniyor, bu da onu en ince iPhone yapacak. Dayanıklılıktan ödün vermeden hafifliği sağlamak için yeni bir titanyum-alüminyum alaşımlı çerçeve kullanabilir. Modelin, normal ve Pro Max versiyonları arasında yer alan 6,6 inçlik bir OLED ekranla donatılması öngörülüyor. Apple’ın 120Hz ProMotion ekran teknolojisini ilk kez “Pro” olmayan bir modelde kullanabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

TEK ARKA KAMERA VE GELİŞMİŞ ÖN KAMERA

Ultra ince tasarımın bazı ödünler vermesine neden olabileceği konuşuluyor. İddialara göre, iPhone 17 Air’in yalnızca tek bir arka kamerası olacak. Ancak, bu kameranın iPhone 16 serisindekiyle aynı olan yüksek çözünürlüklü 48 MP Geniş kamera olması bekleniyor. Ön tarafta ise önemli bir iyileştirme bekleniyor. Ön kameranın tüm iPhone 17 modellerinde 12 MP’den 24 MP’ye çıkarılması planlanıyor.

PERFORMANS VE BATARYA YENİLİKLERİ

Yeni A19 çipinin sağladığı güçle birlikte, Pro modelleriyle eşitlenen 12 GB RAM ile gelmesi öngörülüyor. İnce tasarıma rağmen pil ömrünün korunabilmesi için daha iyi enerji yoğunluğu olan geliştirilmiş silikon anot pil teknolojisi kullanılacak. Ayrıca, cihazın daha verimli 5G bağlantısı için Apple’ın kendi tasarımı olan C1 modemini kullanarak fiziksel SIM tepsisini tamamen kaldırması ve yalnızca eSIM ile çalışması da bekleniyor. Bu özelliklerin tamamı, iOS 26 işletim sistemi ile birlikte sunulacak.