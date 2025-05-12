İphone 17 Kamerası NasıL Olacak?

Apple’ın iPhone 17 serisinin, 2025 sonbaharında tanıtılması gündemde. Bu yeni serinin kameralara odaklanması bekleniyor.

iphone 17 VE 17 AIR MODELLERİ: YENİ ÖN KAMERA

Standart iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinde en dikkate değer değişikliğin ön kamerada yaşanması öngörülüyor. Bu yeni modellerde 24 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alacak. Bu, mevcutta bulunan 12 MP’lik çözümle kıyaslandığında kayda değer bir gelişmeyi temsil ediyor. Arka kamera sistemi ise 48 MP ana ve 12 MP ultra geniş kamerayla devam ediyor olabilir.