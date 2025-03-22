Irak Başkonsolosluğuna Silahlı Saldırı Düzenlendi

İSTANBUL’DA BAŞKONSOLOSLUĞA SALDIRI

İstanbul’un Şişli ilçesinde, Irak Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na silahlı bir saldırı gerçekleştirildi.

ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER MİLLİKLİ İZİ KAYBETTİ

Esentepe Mahallesi’nde yer alan başkonsolosluk binasına iki şüpheli, motosikletle gelerek uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırının ardından, şüpheliler motosikletle olay yerinden uzaklaştı. O sırada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbarın yapılmasının ardından, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, başkonsolosluk binasının bulunduğu sokağı güvenlik şeridi ile kapatarak gerekli önlemleri aldı.