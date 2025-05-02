Irak’ın Kuzeyinde Terörist Mağarası Bulundu

TERÖRİSTLERİN MAĞARASI TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği aktarıldı. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aktif olarak gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin kullandığı bir mağara buldu.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Kullanılamaz duruma getirilen bu mağarada, teröristlere ait çeşitli silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller arasında şunlar yer alıyor: 10 adet tabanca ve 20 adet şarjörü, 1 adet el telsizi, 75 adet silah üstü dürbün, 21 adet el dürbünü, 4 adet lazer işaretleyici, 76 adet nişangâh, 150 adet silah monte hamili, 20 adet çatal ayak, 50 adet silah el kundağı, 50 adet silah dipçiği, 6 adet Dragunov keskin nişancı silahı şarjörü, 2 adet led ekran, 1 adet soğutucu, 1 adet fener, çeşitli sağlık malzemeleri ve terör örgütüne ait dokümanlar.