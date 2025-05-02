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Irak’ın Kuzeyinde Terörist Mağarası Bulundu

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IRAQ’IN KUZEYİNDE FAALİYETLER DEVAM EDİYOR

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü ifade ediliyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin kullandığı bir mağarayı tespit etti.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Kullanılamaz hale getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu malzemeler arasında; 10 adet tabanca ve 20 adet şarjör, 1 adet el telsizi, 75 adet silah üstü dürbün, 21 adet el dürbünü, 4 adet lazer işaretleyici, 76 adet nişangâh, 150 adet silah monte hamili, 20 adet çatal ayak, 50 adet silah el kundağı, 50 adet silah dipçiği, 6 adet Dragunov keskin nişancı silahı şarjörü, 2 adet led ekran, 1 adet soğutucu, 1 adet fener, çeşitli sağlık malzemeleri ve terör örgütüne ait dokümanlar yer alıyor.

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