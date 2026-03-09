Irak Petrol Üretimi Yüzde 60 Düşüş Gösterdi

Irak Petrol Bakanlığı’nın Saha ve Lisans İşleri Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Kazım Abdulhasan Kerim, ülkenin petrol üretimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kerim, petrol üretiminin ABD-İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından yaklaşık yüzde 60 oranında bir düşüş yaşadığını, üretimin günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile gerilediğini belirtti. Ayrıca, Basra vilayetinin güneybatısındaki Bercisiye petrol bölgesinin 2 insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını ve o bölgede faaliyet gösteren yabancı bir firmanın depolarında hasar meydana geldiğini ifade etti. Ancak petrol üretim tesislerinin etkilenmediğini de aktardı. Irak, 3 Mart Salı günü Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle yaşanan ihracat azlığından dolayı ham petrol üretimini azaltacağını duyurmuştu.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

28 Şubat’ta, İran ile ABD yönetimi arasında yürütülen müzakereler devam ederken, İsrail ve ABD Tahran’a yönelik askeri saldırılara başladı. İran, İsrail’in yanı sıra ABD’nin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere karşılık vererek saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran lideri Ali Hamaney’in yanında birçok üst düzey yetkilinin de hayatını kaybettiği bildirildi. İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM’de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin yaşamını yitirdiğini ve binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.