Irak’ta Hava Saldırısı: 4 Ölü 2 Yaralı

irak-ta-hava-saldirisi-4-olu-2-yarali

Irak’ın Diyala vilayetinde, henüz kaynağı belirlenemeyen bir hava aracı ile saldırı gerçekleştirildi. Yerel güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Diyala’nın kuzeydoğusundaki Mikdadiye ilçesinin kırsal alanındaki tarım arazileri içinde bulunan ve karargah olarak kullanılan bir bina, saldırının hedefi oldu.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gerçekleşen saldırıda, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de ağır yaralanmış durumda. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna sevk edilirken, yaralılar en yakın hastaneye götürüldü.

OLAY YERİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Saldırıyı kimin düzenlediği henüz kesinlik kazanmazken, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik birimleri, inceleme işlemlerine başladı. Daha önceki gün, başkent Bağdat’ın güneyinde, Babil vilayetine bağlı Cerf el-Nasr bölgesinde Haşdi Şabi güçlerine ait karargahlara yönelik 2 saldırı gerçekleştirilmişti.

