Irak’ta Ticaret Projeleri Artıyor

Türk Müteahhitlerin Irak’taki Projeleri Gelişiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlerin Irak’ta özellikle enerji santralleri ve fabrikalar gibi sanayi tesisleri inşaatlarına odaklandığını, bunun yanı sıra konut, idari binalar, sağlık ve eğitim yapıları, ulaşım altyapı projeleri, su temini ve arıtma merkezleri gibi alanlarda da önemli projelere yoğunlaştığını aktardı. 8 Mayıs’ta başkentte düzenlenen Türkiye-Irak Yuvarlak Masa toplantısında, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ile bir araya gelen Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurguladı.

Birçok Sektörde İşbirliği Fırsatları

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Bolat, Al-Greyri ile ticaret, lojistik, gümrükler ve yatırım gibi birçok sektörde işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti. Müteahhitlik alanının öne çıktığını ifade eden Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının Irak’ta 1130 projeyi tamamlayarak toplamda 35,3 milyar dolarlık inşaat işine imza attığını, bu durumu büyük bir başarı olarak tanımladı. İlerleyen dönemde Kalkınma Yolu Projesi gibi yeni projelerle performansın daha da yukarılara taşınmasını umduklarını söyledi.

Ticaretteki Engellerin Giderilmesi Gerekiyor

Türkiye’nin birçok ülke ile serbest ticaret anlaşmasının bulunduğuna dikkat çeken Bolat, bu alanda istekli ülkelerle işbirliğine açık olduklarını vurguladı. Al-Greyri ile teknik ve gümrük engellerinin kaldırılması üzerine yapıcı bir diyalog kurduklarını aktaran Bolat, Irak’ın 1 Nisan’dan itibaren Tır Sözleşmesi’ni uygulamaya koymasının memnuniyet verici bir adım olduğunu belirtti. Ancak sınırda mühürlenen araçların tekrar kontrol edilmesinin ticaret akışını yavaşlattığını muhataplarına ilettiklerini ifade etti. Bu adımların iki ülke arasındaki ticareti daha verimli ve şeffaf hale getireceği öngörülüyor.

Iş İnsanları Irak’ta Buluşacak

Bolat, Bakanlık koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonuyla 25-29 Mayıs’ta bir ticaret heyetinin Irak’ın Erbil kentine gitmesinin ön görüldüğünü bildirdi. Bu ziyaretin iki ülke iş insanları arasında iş görüşmelerini artırma amacını taşıdığını belirterek, Türkiye’nin Irak’a ihracatı yükseltmeyi ve Irak’tan Türkiye’ye ithalatı daha çeşitli hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Ayrıca, bu yıl Irak’ta gerçekleştirilecek 9 uluslararası fuar için destek programı oluşturdular. 21 Mayıs’ta Bağdat’ta düzenlenecek AQAR FAIR 2025’e milli katılım sağlanacağı duyuruldu.