Irak ve İran, Güvenlik Anlaşması İmzaladı

ORTA DOĞU’DA GERİLİM VE YENİ TEDBİRLER

Orta Doğu’da yaşanan artan gerilim, ülkeleri yeni önlemler almaya itiyor. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamayla, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin, Bağdat’ta İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldiği duyuruldu.

İSRAİL’İN TUTUMU ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Sudani, bu görüşmede Irak’ın, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı duruşunu tekrarladığı, bölgesel ve uluslararası düzeyde çatışmaları artıracak adımlara karşı çıkma konusundaki tutumunu vurguladığı belirtiliyor. Irak’ın ABD-İran diyaloğuna yönelik yaklaşımını da yinelediği öğrenildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA GÜVENLİK ANLAŞMASI

Ali Laricani ise hükümetinin, iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirme ve sürdürme hedefinde olduklarını ifade ederek, özellikle yolcu taşımacılığı için demir yolu bağlantısına ve bölgedeki büyük koridorlar ile Kalkınma Yolu projesine entegrasyon konularına önem verdiklerini aktardı. Ayrıca, iki ülkenin ortak sınırlarının güvenliği için bir anlaşma imzalandığı kaydedildi.