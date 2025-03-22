“İran’a Hainlik Yaparsa ABD Tokat Yer”

İRAN DİNİ LİDERİ’NİN NEVRUZ KUTLAMALARI VE AÇIKLAMALARI

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 21 Mart Nevruz Bayramı vesilesiyle başkent Tahran’da çeşitli toplumsal kesimlerin temsilcileri ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Hamaney, geçtiğimiz yıl İsrail’in saldırıları sonucunda yaşamını yitiren Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye için gerçekleştirilen veda törenlerini ele alarak, Lübnan ve Filistin’deki gelişmelere halkın tepkilerine dikkat çekti. “İran halkı manevi gücünü ortaya koydu ve bunun zirve noktası devrim zaferi kutlamaları oldu. İran milleti kendini dünyaya tanıttı. Biz de kendimizi tanımalıyız. Tüm bunlar halkın ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde yaşandı, ancak halkımız tüm engellere rağmen sahaya çıktı ve düşmanlar İran milletinin sisteme bağlılığını açıkça gördü.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ABD TEHDİTLERİNE CEVAP

Hamaney, ABD’nin İran’a yönelik tehditlerine yanıt vererek, “ABD, İran ile karşı karşıya geldiğinde tehditlerle hiçbir yere varamayacağını bilmeli. Biz hiçbir zaman çatışmaları başlatan taraf olmadık. Ancak ABD ve diğerleri, İran’a karşı herhangi bir hainlik yaparsa sert bir tokat yiyeceğini bilmeli.” dedi.

DIRANIŞ GRUPLARININ BAĞIMSIZLIĞI

Hamaney, ABD ile Avrupa’nın direniş gruplarına karşı tutumunu eleştirirken, bu grupların İran’dan bağımsız olarak hareket ettiğini belirtti. “ABD’li ve Avrupalı siyasetçiler büyük bir hata yapıyor. Bölgedeki direniş merkezlerini İran’ın vekil güçleri olarak tanımlayarak onlara hakaret ediyorlar. Oysa Yemen halkı da bölgedeki direniş merkezleri de kendi motivasyonlarıyla hareket ediyor. İran’ın onlar adına hareket edecek bir vekile ihtiyacı yok.” ifadesini kullandı.

YEMEN’İN DİRENİŞTEKİ ROLÜ

Hamaney, Filistin meselesinin başlangıcında Yemen’in direnişin ön saflarında yer aldığını hatırlatarak, “Dönemin Yemen lideri, uluslararası bir toplantıya katılarak bu zulme açıkça karşı çıkmıştı. Bugün ise Yemen halkı ve bölgedeki direniş grupları, Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı duruyor, direniyor ve mücadele ediyor.” dedi.

İRAN’IN DESTEK GÖSTERDİĞİ GRUPLAR

Ayrıca Hamaney, İsrail’in Filistin üzerindeki saldırılarına yönelik tepkisini dile getirerek, İran’ın direniş gruplarına verdiği desteğin devam edeceğini vurguladı. “Bugün dünya halkları, Siyonist rejimin vahşetine karşı çıkıyor ve herkes gücü yettiğince direniyor. İran İslam Cumhuriyeti de bu zorbalık ve zulme karşı kararlılıkla duruyor. Tutumumuz net. Ülkelerini, Filistin’i ve Gazze’yi savunan Filistinli ve Lübnanlı direnişçileri destekliyoruz. Bu, İran’ın her zaman değişmez politikası olmuştur.” şeklinde konuştu.

TRUMP’IN YORUMU

Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mart’ta yaptığı açıklamada, İran’ın Husilere askeri desteği sürdürdüğünü belirterek, “İran, bu malzemelerin gönderimini derhal durdurmalıdır. Bırakın Husiler kendi başlarına savaşsın. Zaten her iki durumda da kaybedecekler, ancak bu şekilde daha hızlı kaybedecekler.” şeklindeki açıklamada bulundu.