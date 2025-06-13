İran’a İnternet Kısıtlaması Getirildi

İNTERNET KISITLAMASI AÇIKLAMASI

İran İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı, ülkedeki olağanüstü durum nedeniyle internete kısıtlama getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kısıtlama kararının mevcut özel koşullardan kaynaklandığı dile getirildi. Durumun normale dönmesi durumunda, kısıtlamanın kaldırılacağı ifade edildi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

İsrail, sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran dahil olmak üzere Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ve Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Kum gibi kentlere saldırılar düzenlemişti. Natanz’daki nükleer tesiste herhangi bir sızıntı olmadığı belirtildi. Saldırılarda İran’ın üst düzey askeri yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam yedi kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade gibi isimler yer alıyor.

Ayrıca, İsrail’in Tahran’daki saldırıları sırasında sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı, bu saldırılar sonucunda kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere birçok sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi geldi.