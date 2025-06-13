İran’a Yönelik Seferler İptal Edildi

İRAN HAVA SAHASINI KAPATIYOR

İsrail’in İran’a yaptıkları saldırıların ardından, İran hava sahasını kapatıyor ve bu durum bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor. Bu gelişmeler bazı ülkelerdeki hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, uçuş güvenliği sorunları yüzünden bazı seferlerini iptal etti.

AJET VE PEGASUS’TAN SEFER İPTALLERİ

AJet, İran, Irak ve Ürdün’e yapılan tüm seferlerin 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00’a kadar iptal edildiğini duyurdu. Pegasus ise İran uçuşlarının 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerinin ise 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere iptal edildiğini açıkladı.

BİLDİRİMİ BAKAN URALOĞLU YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir.” şeklinde bilgi verdi.