İran ABD Bağdat Büyükelçiliği’ne Saldırısını Gerçekleştirdi

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışma 18. gününde şiddetini artırarak devam ediyor. Gece saatlerinde gerçekleşen karşılıklı saldırılar, dünya genelinde endişe yarattı.

BAĞDAT’TA FÜZE VE İHA SALDIRISI

İran, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri tesislerini ve diplomatik misyonlarını hedef almaya devam ediyor. Irak’taki yerel basında çıkan haberlere göre, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne çok sayıda füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. C-RAM hava savunma sisteminin devreye girerek tehditlerin çoğunu etkisiz hale getirdiği belirtilirken, bir İHA’nın büyükelçilik binasına isabet ettiği ifade edildi.

SALDIRILARDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Bu son saldırının, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmanın başlangıcından bu yana Bağdat Büyükelçiliği’ne yapılan en yoğun saldırı olduğu kaydedildi.

İSRAİL’DEN HIZLI CEVAP

İran’ın Bağdat Büyükelçiliği’ne yönelik sert saldırısının ardından, İsrail ordusundan da hızlı bir misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’ın başkenti Tahran’da rejime ait hedefler ile Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hizbullah altyapılarına yönelik kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurdu.

BÖLGEDE PATLAMALAR YAŞANIYOR

Tahran ve Beyrut semalarında yükselen duman ve patlama sesleri amatör kameralar tarafından kaydedildi. Lübnan medyası, Beyrut’un Aramoun bölgesindeki bir konuta füze düşmesi sonucu yangın çıktığını bildirdi.

İRAN OPERASYONUNU DUYURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Gerçek Vaat 4 Operasyonu’nun 57. dalgasının tamamlandığını açıkladı. Bu kapsamda birçok düşman hedefine füze saldırısının gerçekleştirildiği belirtildi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, DMO’dan yapılan açıklamada İsrail’deki komuta kontrol merkezleri ile füze savunma sistemlerine saldırılar gerçekleştirildiği ifade edildi. Ayrıca, ABD birliklerinin bulunduğu Katar’daki El-Udeid Üssü’nün de füze ve İHA’larla hedef alındığı bildirildi.