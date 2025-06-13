İran Basını: Bakıri, İsrail Saldırısında Öldü

İRAN’DA ÜST DÜZEY ASKERİ LİDERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ

İran devlet televizyonu, ülkedeki önemli askeri otoritelerden biri olan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybettiğini aktardı. Saldırılar, İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere pek çok şehirde askeri ve nükleer tesisleri hedef aldı.

SALDIRILARIN DETAYLARI

İran devlet televizyonu ve yarı resmi medya kaynaklarının bildirdiğine göre, İsrail’in gecenin ilerleyen saatlerinde yaptığı saldırılar, İran’ın nükleer tesislerine ve balistik füze üretim merkezlerine yönelik gerçekleşti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bu operasyonda 200’den fazla savaş uçağının kullanıldığını ve aralarında Muhammed Bakıri’nin de bulunduğu üst düzey askeri liderlerin hedef alındığını belirtti. Saldırılar sırasında Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Salami ve diğer yüksek düzeydeki isimlerin de öldüğü bildiriliyor.

İSRAİL’DEN DÜZENLENEN SALDIRILAR

İsrail, İran’a yerel saatle 04:00 (TSİ: 03:00) civarında saldırılar gerçekleştirdi. Başkent Tahran’da yoğun patlama sesleri duyuldu. İran resmi ajansı IRNA, bu patlama seslerinin özellikle Tahran’ın doğu, batı ve merkez bölgelerinden geldiğini bildirdi. İsrail Ordu Radyosuna konuşan bir yetkili, İran Devrim Muhafızları yetkililerinin mevcut olduğu bir lokasyona saldırı düzenlendiğini vurgularken, İran devlet televizyonu sivil binaların da hedef alındığına dair görüntüler yayınladı. Saldırıyla birlikte İsrail genelinde sirenler çaldı ve İsrail ordusunun yapmış olduğu açıklama, ülkedeki bütün cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak iletildi. İsrail Savunma Bakanı, ‘önleyici saldırıların’ ardından İran’dan gelebilecek misillemelere karşı ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

NÜKLEER PROGRAMIN HEDEF ALINDIĞI AÇIKLANDI

İsrail Ordusu (IDF), düzenledikleri saldırılarda İran’ın nükleer programının hedef alındığını ifade etti.