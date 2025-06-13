İran Basını: Genelkurmay Başkanı Bakıri Öldü

SALDIRILARIN DETAYLARI

İran devlet televizyonu, ülkenin önde gelen askeri yetkililerinden Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin, İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiğini duyuruyor. Bu saldırılar, İran’ın başkenti Tahran dahil pek çok şehirde askeri ve nükleer tesisleri hedef aldı. İlgili raporlara göre, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar, İran’ın nükleer tesisleri ve balistik füze üretim merkezlerini vurdu. Operasyon sırasında 200’den fazla savaş uçağı kullanıldığı açıklanırken, aralarında Muhammed Bakıri’nin de bulunduğu üst düzey askeri liderlerin hedef alındığı belirtiliyor. Ayrıca, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Salami ve diğer birçok üst düzey ismin de bu saldırılarda öldüğü bildirildi.

İSRAİL İRAN’A SALDIRDI

İsrail, İran’a yerel saatle 04:00 (TSİ: 03:00) civarında saldırılar düzenledi. Bu saldırı sırasında Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyuldu. İran resmi ajansı IRNA, bu seslerin özellikle Tahran’ın doğu, batı ve merkezi bölgelerinden geldiğini aktarıyor. İsrail Ordu Radyosu’na konuşan bir yetkili, İran Devrim Muhafızları yetkililerinin bulunduğu bir alana saldırı gerçekleştirildiğini söylerken, İran devlet televizyonu sivil binaların da hedef alındığını gösteren görüntüler paylaştı. Bununla birlikte, İsrail genelinde sirenler çalarak halkı uyardı ve ordu tarafından yapılan açıklama, ülkedeki tüm cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak gönderildi. İsrail Savunma Bakanı, “önleyici saldırıların” ardından İran’dan gelebilecek bir misilleme olasılığına karşı İsrail’de olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

İsrail Ordusu (IDF), bu saldırıların İran’ın nükleer programını hedef aldığını belirtiyor.