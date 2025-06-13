İran Basını: Genelkurmay Başkanı Bakıri Öldü

SALDIRILAR HAKKINDAKİ HABER

İran devlet televizyonu, ülkenin en üst düzey askeri yetkilisi olan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucunda yaşamını yitirdiğini bildirdi. Gerçekleştirilen saldırılar, İran’ın başkenti Tahran dahil olmak üzere çeşitli şehirlerde askeri ve nükleer tesisleri hedef aldı.

SALDIRILARIN DETAYLARI

İran devlet televizyonu ve yarı resmi medya kaynaklarının bildirdiğine göre, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda İran’ın nükleer tesisleri ve balistik füze üretim merkezleri vuruldu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), operasyonda 200’den fazla savaş uçağının kullanıldığını ve aralarında Muhammed Bakıri’nin de bulunduğu üst düzey askeri liderlerin hedef alındığını belirtti. Saldırılarda, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Salami ve diğer birçok üst düzey ismin de yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İSRAİL’İN SALDIRISI

İsrail, İran’a yerel saatle 04:00 (TSİ: 03:00) civarında saldırılar düzenledi. Başkent Tahran’dan şiddetli patlama sesleri duyuldu. İran resmi ajansı IRNA, bu patlama seslerinin özellikle Tahran’ın doğu, batı ve merkez bölgelerinden geldiğini bildirdi. İsrail Ordu Radyosu’na konuşan bir yetkili, İran Devrim Muhafızları yetkililerinin bulunduğu bir hedefin vurulduğunu ifade ederken, İran devlet televizyonu sivil binaların da hedef alındığını gösteren görüntüler paylaştı. Saldırı ile birlikte İsrail genelinde sirenler çalmaya başladı ve İsrail ordusunun açıklaması tüm cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak gönderildi. İsrail savunma bakanı, “önleyici saldırıların” ardından İran’dan gelecek misillemelere karşı ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İsrail Ordusu (IDF), saldırıların İran’ın nükleer programını hedef aldığını açıkladı.