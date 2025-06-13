İran Basını: Genelkurmay Başkanı Bakıri Öldü

SALDIRILARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İran devlet televizyonu, ülkenin en yüksek askeri yetkilisi Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu saldırılar, başkent Tahran ile birlikte birçok farklı şehirdeki askeri ve nükleer tesisleri hedef aldı.

SALDIRILARIN DETAYLARI

Yerli medya kaynaklarına göre, İsrail’in geçtiğimiz gece gerçekleştirdiği saldırılar, İran’ın nükleer tesislerini ve balistik füze üretim alanlarını vurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), operasyon sırasında 200’den fazla savaş uçağının kullanıldığını ve aralarında Tümgeneral Bakıri’nin de bulunduğu üst düzey askeri liderlerin hedef alındığını duyurdu. Ayrıca, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Salami ve diğer yüksek rütbeli isimlerin de öldüğü ifade edildi. İran devlet televizyonu, saldırının ardından Bakıri’nin hayatını kaybettiğini vurguladı.

İSRAİL’İN GÜVENLİK UYARILARI

İsrail, İran’a yerel saatle 04:00 (TSİ: 03:00) civarında saldırılar düzenledi. Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyulurken, resmi ajans IRNA, bu patlama seslerinin özellikle şehrin doğu, batı ve merkez bölgelerinden geldiğini belirtti. İsrail Ordu Radyosuna konuşan bir yetkili, İran Devrim Muhafızları’nın bulunduğu bir alana saldırı gerçekleştirildiğini aktardı. İran devlet televizyonu ise sivil yapıların da hedef alındığına dair görüntüler paylaştı. Saldırıyla birlikte İsrail genelinde sirenler çaldı ve İsrail ordusunun açıklaması, ülkedeki tüm cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak iletildi. Ayrıca, İsrail savunma bakanı, “önleyici saldırıların” ardından İran’dan gelecek olası misillemelere karşı ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

NÜKLEER PROGRAM HEDEFTE

İsrail Ordusu (IDF), düzenlenen saldırılarda İran’ın nükleer programının merkez alındığını ifade etti.