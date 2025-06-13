Dünya

İran, BMGK’ya Acil toplantı Çağrısı Yaptı

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ORTA DOĞU’DA GÜVENLİK KRİZİ

ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin yarattığı tansiyon nedeniyle Orta Doğu’da füzelerin ateşlendiği bir dönemden geçiliyor. Gece yarısı İsrail, İran’ın önemli nükleer hedeflerine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi.

SALDIRIDA YÜKSEK RANKLI ASKERİLER HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in bu operasyonunda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri hayatını kaybetti. İran dini lideri Ali Hamaney, saldırıya karşı sert bir yanıt vereceklerini bildirdi. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yeniden müzakere çağrısında bulundu.

Olayların ardından İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BMGK’ya gönderdiği acil mektupta, İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını ve askeri yetkililere düzenlenen suikastları kınadı. İran, bu saldırılardan dolayı İsrail’in sorumlu tutulması için BMGK’ya acil toplantı yapılmasını istedi. Öte yandan, İsrail güvenlik kabinesi, dün akşam toplanarak, Başbakan Binyamin Netanyahu sabaha karşı İran’a kapsamlı bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

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