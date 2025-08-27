İran Büyükelçisi Dışarı Atıldı, Misilleme Bekleniyor

İRAN’DAN MİSLİ CAZABE TEHDİDİ

İran hükümeti, Avustralya’nın büyükelçisini sınır dışı etme kararına karşılık verme niyetinde olduğunu duyurdu. Tahran yönetimi, Canberra’nın İran’ı, ülkede meydana gelen Yahudi karşıtı saldırıların müsebbibi olarak göstereceğini “kesinlikle” reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, Avustralya’nın bu kararını ”diplomatik düzeyde uygunsuz ve haksız” olarak tanımladı. Baghaei, “her türlü eylemin karşılıklı tepkiyle karşılanacağını” ifade etti. Ayrıca, bu kararın Avustralya’daki iç gelişmelerden etkilendiğine de dikkat çekti.

AVUSTRALYA’DAN İDDİALAR

Avustralya, İran’ın Sidney ve Melbourne’deki saldırılarda rolü olduğunu öne sürerek, İran Büyükelçisi Ahmad Sadeghi’yi ”istenmeyen kişi” ilan etti. Dışişleri Bakanı Penny Wong, söz konusu durumu İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk olarak nitelendirdi. Bu gelişmeler doğrultusunda Tahran Büyükelçiliği’nin faaliyetleri askıya alındı. Avustralya’nın attığı adımlar, son dönemde İsrail’e yönelik eleştirileri ve Filistin devletini tanıma yönündeki diplomatik girişimleriyle de bağlantılı olarak değerlendiriliyor.

GÜVENİLİR İSTİHBARAT AÇIKLAMASI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü’nün (ASIO) Aralık 2024’te Melbourne’deki Addas Israel Sinagogu’na ve Ekim 2024’te Sydney’deki bir Yahudi restoranına düzenlenen saldırıların arkasında İran’ın bulunduğuna dair “güvenilir istihbarat” elde ettiğini bildirdi. Albanese, saldırıların “toplumsal uyumu zayıflatma ve toplumda bölünmeye yol açma girişimleri” olduğunu belirtti ve “Bunlar, yabancı bir ülke tarafından Avustralya topraklarında düzenlenen olağan dışı ve tehlikeli saldırı eylemleriydi” değerlendirmesinde bulundu.

DİPLOMATİK KANALLAR AÇIK KALACAK

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İran’ın Avustralya Büyükelçisi Ahmad Sadeghi ile birlikte 3 diğer İranlı diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğini ve ülkeden ayrılmaları için kendilerine 7 gün süre verildiğini açıkladı. Wong, Avustralya hükümetinin 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir büyükelçiyi sınır dışı etme kararı aldığını vurgulayarak, “Bu kararı aldık çünkü İran’ın eylemleri tamamen kabul edilemez” dedi. Ayrıca, Tahran’daki büyükelçisini de geri çektiklerini ifade eden Wong, buna rağmen İran ile bazı diplomatik kanalları açık tutma niyetinde olduklarını aktardı. Avustralya vatandaşlarına İran’da bulunmamaları konusunda da çağrıda bulundu.